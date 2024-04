RECORD exibe Corinthians e Guarani neste domingo (21)

Alto contraste

Transmissão do Paulistão 2024 na RECORD começa neste domingo (21), às 18h Transmissão do Paulistão 2024 na RECORD começa neste domingo (21), às 18h (Divulgação/RECORD)

Coloquem os milhos de pipoca para estourar e as bebidas para gelar, porque o torneio estadual de futebol mais disputado do Brasil está prestes a começar: o Paulistão 2024! E, mais uma vez, a RECORD será a única emissora de televisão com sinal aberto a transmitir, ao vivo, os jogos do torneio.

A partida entre Corinthians e Guarani, no próximo domingo (21), às 18h, na Neo Química Arena, estádio do Timão, em Itaquera, será a primeira partida do Campeonato Paulista que o telespectador poderá conferir, ao vivo, na tela RECORD, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Casagrande e Sálvio Spinola. Reportagem de Márcio Canuto, Alexandre Oliveira, Bruno Piccinato, Jean Brandão e Janice de Castro, e apresentação de Bruno Laurence. No YouTube e no PlayPlus, Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem os comentários dos lances com muita irreverência e descontração.

Em toda a história, Corinthians e Guarani já se enfrentaram em 165 partidas, sendo, destas, 123 válidas pelo Campeonato Paulista. Dos jogos pelo torneio estadual, o Corinthians venceu 59 vezes e 28 o Guarani. Em 36 embates, o duelo terminou empatado.

Corinthians

Mesmo permanecendo na Série A e com vaga na Copa Sul-Americana de 2024, o Timão terminou 2023 de forma conturbada e com presidente novo, Augusto Melo, prometendo reformulação. A nova gestão já apresentou o lateral-esquerdo Diego Palácios, ex-Los Angeles Galaxy; o meio-campista Rodrigo Garro, ex-Talleres; e o volante Raniele, ex-Cuiabá, e anunciou a contratação dos zagueiros Gustavo Henrique, que estava no Valladolid, da Espanha, e Félix Torres, ex-Santos Laguna, do México.

A diretoria segue no mercado em busca de reforços, mas a reformulação prometida não foi somente em relação à chegada de novos jogadores, incluiu, também, a saída de atletas. Cantillo e os medalhões Renato Augusto, Gil e Giuliano deixaram o Timão.

Guarani

O time de Campinas, comandado por Umberto Louzer, foi ao mercado e se reforçou para a temporada de 2024. O Bugre anunciou dez novos jogadores, alguns deles conhecidos no futebol brasileiro e do exterior, como é o caso do volante Camacho (ex-Santos e Corinthians), do meia-atacante Chay (ex-Ceará e Botafogo), do atacante Reinaldo (ex-Santa Clara, de Portugal) e do zagueiro Pedro Henrique (ex-Ludogorets Razgrad, da Bulgária).

O plantel do Guarani fez pré-temporada em Águas de Lindóia, mas a diretoria permanece de olho no mercado para a contratação de novos reforços para chegar ainda mais forte no Paulistão 2024.

Acompanhe a partida entre Corinthians x Guarania ao vivo neste domingo (21), às 18h, na tela da RECORD.