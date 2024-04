RECORD exibe o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista neste domingo (31) Santos e Palmeiras se enfrentam e todas as emoções do decisivo clássico serão exibidas tanto na TV quanto no digital

Acompanhe todas as emoções do decisivo clássico na tela da RECORD (Reprodução/Instagram)

Final clássica! Palmeiras e Santos despacharam Novorizontino e Red Bull Bragantino, e agora disputam o título do Paulistão. E é claro que a RECORD não ficará de fora desse jogão. A emissora transmitirá, ao vivo, e com exclusividade para a TV aberta, todas as emoções do primeiro jogo da final, no domingo (31), a partir das 17h45.

Os times da RECORD já estão escalados – e com força máxima! Na TV, Bruno Laurence será o apresentador, Lucas Pereira o narrador, Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola os comentaristas, e Bruno Piccinato, Jean Brandão, Márcio Canuto, Alexandre Oliveira e Janice de Castro, os repórteres no campo e nas arquibancadas.

Sílvio Luiz, Bola e Carioca farão a transmissão do jogo nas plataformas digitais, com a irreverência e descontração de sempre. Zé Luiz e Cosme Rímoli fazem o Pré-Jogão (meia hora antes da bola rolar) e o Pós-Jogão (depois do apito final do árbitro).

Na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras levou a melhor contra o Santos. Com gols de Raphael Veiga e Flaco López, o alviverde venceu o Peixe pelo placar de 2 a 1, no Allianz Parque. O gol do time da Vila Belmiro foi marcado por Otero.

Santos

Na quarta-feira (27), jogando como mandante em Itaquera, no estádio do Corinthians, o Santos venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 1, e avançou à final do Paulistão. Joaquim, Giuliano e Guilherme marcaram para o Peixe, e Eduardo Sasha fez o gol do Massa Bruta.

Se era resultado que o time comandado por Fábio Carille precisava mostrar, está mostrando! O Santos terminou 2023 rebaixado à segunda divisão do Brasileirão, mas, pelo visto, está dando a volta por cima. Na primeira fase do Paulistão, teve 69% de aproveitamento. Em 12 jogos, venceu oito, empatou um e perdeu três. Nas quartas de final, eliminou, na disputa de pênaltis, a Portuguesa, e venceu o Red Bull Bragantino na semifinal.

Palmeiras

O mascote do Novorizontino é o Tigre, mas o Verdão fez o dever de casa, espantou a zebra que poderia acontecer, e avançou à final do Paulistão. Com o gol de Endrick, o time de Abel Ferreira venceu seu jogo da semifinal, por 1 a 0, e disputa o título com o Santos.

O Palmeiras chega à 5ª final consecutiva do Paulistão. Desta vez, de forma invicta. Na primeira fase entrou em campo 12 vezes, quando venceu oito partidas e empatou quatro. No mata-mata, goleou a Ponte Preta por 5 a 1, pelas quartas de final, e venceu o Novorizontino nas semifinais.

Você sabia?

Em 2024, os dois times decidem o título pela sétima vez na história. A única em que o Palmeiras derrotou o Santos, em finais do Paulistão, foi em 1959. Nas outras seis oportunidades, o Peixe foi campeão contra o Verdão em cinco delas (1961, 1964, 1965, 1969 e 2015).

Se o Santos for o campeão da atual edição, passa o São Paulo em número de títulos paulistas (23 contra 22), ficando atrás de Corinthians (30 títulos) e Palmeiras (25 títulos).

Fique ligado no Paulistão 2024! Acompanhe Santos e Palmeiras neste domingo (31), a partir das 17h45, na tela da RECORD.