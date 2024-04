RECORD exibe partida decisiva entre Noroeste e Taubaté para o público do litoral e interior de SP neste sábado (16) As equipes chegam à última rodada da primeira fase precisando da vitória e torcendo contra os adversários para avançar na Série A2 do Paulistão

Com os dois times com chances de classificação à próxima fase da Série A2 do Paulistão, Noroeste e Taubaté se enfrentam, em Bauru, e a RECORD exibe para o litoral e interior do estado, todas as emoções deste duelo, que é válido pela última rodada da primeira fase. Jean Sgarbi será o apresentador, Evaldo Prado o narrador e Fabiano Farah o comentarista.

São oito vagas às quartas de final e cinco delas já estão preenchidas. As últimas três estão sendo disputadas por oito times e serão preenchidas na última rodada. Por enquanto, Portuguesa Santista, Juventus e Linense ocupam as vagas disputadas, e Rio Claro, Noroeste, Primavera, Taubaté e Oeste correm por fora.

Noroeste

O Norusca fez 18 pontos em 14 jogos. Venceu quatro partidas, empatou seis e perdeu quatro. Está em 10º colocado e tem a mesma pontuação do Linense, primeiro clube do G8.

Para se classificar, precisa vencer o Taubaté, em casa, e torcer por tropeços dos adversários que também estão na briga para avançar de fase e manter vivo o sonho do acesso à primeira divisão do Paulistão.

Taubaté

A situação do time do Vale do Paraíba é um pouco mais complicada que do seu próximo adversário. Na 12ª colocação na tabela, o Taubaté tem 17 pontos – quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas – e quatro times a sua frente até o G8.

Além da vitória diante do Noroeste, fora de casa, o Burro da Central precisa da combinação de outros resultados para se classificar às quartas de final da Série A2 do Paulistão.

Acompanhe a disputa de Noroeste e Taubaté neste sábado (17), pelo Campeonato Paulista Série A-2, a partir das 15h, na tela RECORD.