Agrishow 2024: feira apresenta novidades e mudanças em Ribeirão Preto

A Agrishow 2024 começa no próximo dia 29 de abril e deve movimentar toda a região de Ribeirão Preto. Neste ano, a expectativa é de mais de 200 mil visitantes. Nesta quarta (3), a feira apresentou as novidades para o público e as mudanças na logística para a entrada dos visitantes.