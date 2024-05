Alto contraste

Acidente na Agrishow: pilotos culpam outras aeronaves por pouso que derrubou tendas em Ribeirão Preto

As duas vítimas do acidente que ocorreu nesta quinta (2) na Agrishow seguem hospitalizadas em Ribeirão Preto. Uma tenda desabou com a força do vento da hélice de um helicóptero, durante o pouso da aeronave no heliponto da feira. Após o acidente, uma mulher de 25 anos, foi socorrida com ferimentos leves; já um homem de 27 anos foi levado a um hospital em estado gravíssimo. A organização do evento informou que não há nenhuma atualização em relação ao estado de saúde das vítimas.