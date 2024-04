Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

ACIF faz workshop gratuito voltado para vendas no Dia das Mães, em Franca Evento acontece no dia 16 de abril e é de graça

A Associação do Comércio e Indústria de Franca (ACIF) está com vagas abertas para uma palestra de marketing voltada para comerciantes divulgarem produtos para o Dia das Mães. O evento acontece no dia 16 de abril e é de graça.