Acusada de extorsão, filha do cantor Lourenço nega chantagens contra pai em Ribeirão Preto Juliana Siqueira Cassoli diz que foi surpreendida com a notícia e diz que teve que se afastar do trabalho após repercussão

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/05/2024 - 14h11 (Atualizado em 02/05/2024 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share