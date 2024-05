Agrishow 2024: feira dá espaço a pequenos produtores e alimentos artesanais, em Ribeirão Preto Além de apresentar novas tecnologias no setor do agronegócio, feira conta com espaço para pequenos produtores

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/05/2024 - 14h21 (Atualizado em 02/05/2024 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share