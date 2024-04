Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024 terá mudanças no trajeto para chegar até a feira, em Ribeirão Preto Concessionária responsável pelo Anel Viário Sul vai reforçar sinalização e ampliar recursos para garantir fluidez no trânsito

Com a previsão de receber até 10 mil veículos a mais por dia, o trajeto para chegar até a Agrishow vai passar por mudanças esse ano para evitar o caos no trânsito de Ribeirão Preto. A concessionária responsável pelo trecho na Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, o Anel Viário Sul, onde vai haver várias mudanças no trajeto, informou que vai mobilizar mais recursos operacionais durante o evento.