Alunos denunciam escola estadual por falta de professores e estrutura danificada, em Franca Problemas acontecem na Escola Estadual Maria do Carmo Silva Ferreira, no Jardim Zelinda

Estudantes da Escola Estadual Maria do Carmo Silva Ferreira, no Jardim Zelinda, em Franca, estão enfrentando problemas no dia a dia. Os próprios alunos enviaram várias imagens à produção da Record denunciando a estrutura precária da unidade escolar, com portas e telhados quebrados; além dos danos, a falta de professores também preocupa.