Cabo da PM morre atropelado durante perseguição a traficante em rodovia de Ribeirão Preto

Foi enterrado na tarde deste domingo (26) o corpo do policial rodoviário Júlio César Vieira de Castro, de 45 anos, atropelado durante uma perseguição neste sábado (25), na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. O Cabo Vieira, como era conhecido, foi atingido por um veículo em fuga; dentro do carro, estava um casal, que transportava 1kg de pasta-base de cocaína. O velório e enterro contou com homenagens do comando da Polícia Militar Rodoviária e do Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que compareceu ao enterro.