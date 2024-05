Alto contraste

Cadê o frio? Lojas se preparam para aumentar vendas com queda nas temperaturas, em Franca

Estamos quase no mês de junho e ainda nada do frio mais intenso aparecer em Franca e região. Lojas que contam com essa época mais gelada para aquecer as vendas estão com os estoques lotados, torcendo pela queda nas temperaturas.