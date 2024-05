Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Caminhão invade pista contrária, destrói ônibus e deixa passageiro morto em Orlândia

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e vários feridos na noite desta quinta (30), na Rodovia Altino Arantes, entre as cidades de Orlândia e Sales Oliveira. Segundo informações da Polícia Rodoviária, um caminhão bitrem teria invadido a pista contrária e bateu na lateral de um ônibus e de outro caminhão, próximo ao km 83. Com o impacto, a lateral esquerda do ônibus e dos caminhões ficaram totalmente destruídas.