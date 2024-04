Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Casal do crime é preso pela GCM e debocha de autoridades em Franca Homem e mulher foram flagrados e detidos após invadirem loja de decorações nesta madrugada (30)

Foi preso em flagrante na madrugada desta terça (30) o famoso casal do crime, em Franca. A dupla foi detida pela Guarda Civil Municipal logo após invadir uma loja de decorações, no Centro. David Pereira Mendes, de 32 anos, chegou a sorrir para as autoridades, dizendo que sairia da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e, logo depois, já voltaria a cometer outros crimes.