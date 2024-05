Alto contraste

A+

A-

Caso Rosinai: cachorro é achado morto e Bombeiros retomam buscas por dona de casa em Cristais Paulista

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retomaram nesta quarta (8) as buscas pela dona de casa Rosinai Cardoso, que desapareceu após a casa pegar fogo, neste final de semana, na zona rural de Cristais Paulista. As equipes usaram uma retroescavadeira para encontrar vestígios no terreno onde está a residência de Rosinai; durante as buscas, o cachorrinho de estimação da moradora foi achado carbonizado.