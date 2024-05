Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Com casos de dengue em alta, terrenos sujos preocupam moradores de Franca Número de confirmações passa dos 3,1 mil e mortes pela doença chegam a 13 na cidade

O número de casos de dengue em Franca já passa dos 3 mil, enquanto 13 pessoas já morreram em decorrência da doença. Com os casos em disparada, as áreas sujas na cidade seguem preocupando moradores – já que podem abrigar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.