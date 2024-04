Alto contraste

Copa Record 3BS de Futsal começa em maio; congresso técnico acontece nessa sexta (26)

A Copa Record 3BS de Futsal está de volta! As competições masculina e feminina vão acontecer a partir do mês de maio. Nesta sexta-feira (26), acontece o congresso técnico, com as representantes das cidades da área de cobertura da Record Interior SP que vão participar.