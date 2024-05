Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Depósito em chamas: galpão com materiais recicláveis pega fogo em Ribeirão Preto Incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta (15)

Alto contraste

A+

A-

Depósito em chamas: galpão com materiais recicláveis pega fogo em Ribeirão Preto

Um incêndio atingiu um galpão com materiais recicláveis na tarde desta quarta (15), no bairro Jardim Salgado Filho II, Zona Norte de Ribeirão Preto. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para combater as chamas, que assustaram moradores; ninguém se feriu.