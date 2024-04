Alto contraste

Escolas municipais terão brigadas de combate ao mosquito da dengue, em Araraquara

Escolas municipais de Araraquara ganharam reforço no combate à dengue. São as brigadas de combate, medida proposta pela Secretaria da Educação, com apoio da Secretaria de Saúde, que vai capacitar pessoas das próprias escolas para vistoriar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.