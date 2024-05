Alto contraste

Especial Mães: grupo ajuda Rita a superar o luto materno após perder 3 filhos, em Franca

O Dia das Mães é celebrado neste domingo (12). E ao longo dessa semana, você vai conhecer exemplos de mães que têm histórias de amor e superação. No segundo episódio da série especial Mães, vamos mostrar a história da Rita de Cássia, uma dona de casa que vive a dor do luto materno após perder 3 filhos. Ela conta com a ajuda de um grupo de apoio coletivo com outras mães.