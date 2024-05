Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Especial Mães: mães vivem esperança de encontrar filhos desaparecidos, em Franca São mulheres que convivem com o vazio e a dúvida, mas sonham em reencontrar os filhos

O Dia das Mães é celebrado neste domingo (12). E ao longo dessa semana, você vai conhecer exemplos de mães que têm histórias de amor e superação. No terceiro episódio do Especial Mães, o BG mostra o drama de duas mães que procuram incansavelmente pelos seus filhos que desapareceram. São mulheres que convivem com o vazio, a dúvida e angústia, mas não perdem a esperança.