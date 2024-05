Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Ex-presidente Jair Bolsonaro visita Ribeirão Preto para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul Bolsonaro passará por outras cidades paulistas em busca de doações para vítimas das enchentes

Alto contraste

A+

A-

Ex-presidente Jair Bolsonaro visita Ribeirão Preto para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou nesta segunda (27) em Ribeirão Preto uma maratona por cidades do estado de São Paulo. O objetivo é arrecadar donativos às pessoas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul.