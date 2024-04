Alto contraste

Explosões, tiros e destruição: bandidos aterrorizam durante ataque a carros-fortes no interior de SP

Bandidos causaram terror durante ataques a carros-fortes na tarde desta segunda (8), no interior de SP. O ataque aconteceu na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis, na região de Campinas. Os assaltantes armados com fuzis usaram dois carros de luxo durante a ação; os mesmos veículos foram utilizados em um ataque a uma agência do Banco do Brasil, na cidade de São Pedro, horas antes. Parte da quadrilha foi presa pela Polícia na manhã desta terça (9) na cidade de Sumaré; um criminoso foi baleado e morto.