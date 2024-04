Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

“Fedido”, “inútil” e “abacate podre”: pais denunciam professora por ofensas a alunos em Ribeirão Preto

Pais denunciam uma professora que teria ofendido alunos de uma escola estadual nos Campos Elíseos, Zona Norte de Ribeirão Preto. Além de xingar as crianças em termos como “fedido”, “inútil” e “abacate podre”, a docente teria uma atitude agressiva com os estudantes; uma das mães fez boletim de ocorrência e trocou o filho de escola com medo das ofensas.