Festival Ribeirão Rodeo Music surpreende com estrutura diferenciada e novidades para 2024

O Ribeirão Rodeo Music, um dos maiores eventos sertanejos do país, surpreende o público com estrutura diferenciada dentro e fora da arena. Entre as novidades, banheiros com cabines individuais e um investimento em acessibilidade e equipe de apoio especializada para garantir mais conforto ao público. E claro, um palco com atrações de muito sucesso.