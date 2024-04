Alto contraste

Homem que sofreu acidente de moto e foi dado como desaparecido fala sobre recuperação, em Ribeirão Preto

Há um ano, Wagner Ricardo Garcia sofreu um acidente de trânsito com um carro enquanto saía do trabalho com a moto dele, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Como não foi trabalhar e sem contato com colegas, foi dado como desaparecido pelos amigos, que chegaram a divulgar fotos dele nas redes sociais. Wagner só foi localizado pelo rastreador da moto; ele teve ferimentos graves e fraturas e ficou entre a vida e a morte. Hoje recuperado, Wagner mudou de profissão e anda com cautela para evitar ser vítima de novos acidentes.