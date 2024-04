Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Idoso com obstrução no intestino espera há 3 dias por vaga na Santa Casa de Franca Homem não consegue se alimentar há quase uma semana por causa da doença; família pede urgência

Um idoso está há 3 dias no Pronto-Socorro Álvaro Azzuz à espera de uma vaga na Santa Casa de Franca. Ele está com um obstrução intestinal e, por causa desse problema, não se alimenta há quase uma semana. Indignada, a família registrou boletim de ocorrência e pede urgência no atendimento.