Jovens com sonho de ser jogadores viviam em condições precárias em alojamento de Jaboticabal 20 adolescentes moravam em alojamento com a promessa de se tornarem atletas em times da região

Adolescentes foram flagrados vivendo em condições degradantes em um alojamento em Jaboticabal. Ao todo, 20 jovens moravam em um local improvisado com a promessa de se tornarem jogadores de futebol em times da região. Equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar receberam denúncias e foram até o local e comprovaram as condições precárias do local.