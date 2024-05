Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

MPT resgata 14 trabalhadores em condições análogas à escravidão em fazenda de Guará

14 migrantes foram resgatados por trabalho escravo em uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Guará. Os trabalhadores vieram de estados como Maranhão, Pernambuco e Piauí. O dono da propriedade foi ouvido e segue sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF), mas se dispôs a pagar a rescisão antecipada dos contratos, além de indenizar todas as vítimas e providenciar a viagem desses migrantes para seus estados de origem.