Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Mulher é flagrada abandonando cachorrinha em petshop na Zona Norte de Franca Suspeita abriu a porta do estabelecimento, soltou a cadela, e foi embora em seguida

Alto contraste

A+

A-

Mulher é flagrada abandonando cachorrinha em petshop na Zona Norte de Franca

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança enquanto abandonava uma cachorrinha na garagem de um petshop, nesta semana, na Zona Norte de Franca. A suspeita abriu a porta do estabelecimento, soltou a cadela, e foi embora logo em seguida; a dona do petshop afirma que não pode ficar com a cachorrinha, já que cuida de 10 gatos e três cachorros.