NBB 2023/24: no Pedrocão, Minas vence Franca e empata a semifinal em 2x2

O Minas estragou a festa do Franca pelas semifinais do NBB 2023/24. O time de Belo Horizonte venceu o Touro no Pedrocão, em um jogo disputadíssimo, e agora a semifinal melhor de cinco jogos está empatada em 2 a 2. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda (27) para decidir a vaga na final do NBB.