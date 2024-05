No Lanchão, Francana perde para o Rio Branco e fica com a vice do Paulistão A4 Acesso da Feiticeira para a Série A3 de 2025 já está garantido

Não deu para a Francana: a Veterana perdeu para o Rio Branco no Estádio Lanchão por 2x1 e ficou com o vice-campeonato do Paulistão Série A4. O acesso da Feiticeira para a Série A3 de 2025 já está garantido – e, antes do jogo, o torcedor esmeraldino não deixou de fazer festa.