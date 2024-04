Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Obras da Avenida Nove de Julho são retomadas nesta segunda (22), em Ribeirão Preto

Após interrupções, quebras de contrato e muita dor de cabeça, as obras de revitalização da Avenida Nove de Julho serão retomadas a partir desta segunda (22), em Ribeirão Preto. De acordo com a Prefeitura, as obras, que incluem a construção de 1,6 km de corredor de ônibus terão o prazo de 12 meses para conclusão - ou seja, devem ficar prontas apenas em abril de 2025.

*Reportagem exibida em 22/04/2024.