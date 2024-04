Ônibus de Ribeirão Preto agora contam com ‘botão do pânico’ para denunciar crimes Mais de 200 ônibus da nova frota terão o sistema; ideia é conter atos de vandalismo e assédio sexual

Alto contraste

A+

A-

Ônibus de Ribeirão Preto agora contam com ‘botão do pânico’ para denunciar crimes

Mais de 200 ônibus da nova frota de Ribeirão Preto passam a contar agora com os chamados botões do pânico, que podem ser acionados pelos próprios motoristas. A ideia, de acordo com a Prefeitura, é conter atos de vandalismo e assédio sexual e proteger condutores e usuários do transporte público na cidade.