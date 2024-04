Alto contraste

Operação Squadrone: 2 são presos em operação contra o tráfico de drogas em Ribeirão Preto

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desencadeou nesta quarta (10) em 4 estados a Operação Squadrone contra o tráfico de drogas, com alvos em Ribeirão Preto. A operação contou com o apoio do Deic de Ribeirão Preto e foram cumpridos 5 mandados, sendo 3 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia gaúcha, o objetivo da ação é desarticular um esquema que envolve dois dos maiores grupos criminosos do Sul do Brasil.