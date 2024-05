Alto contraste

A+

A-

Pai mantém filho de 9 anos refém em casa por 3 horas e meia, em Ribeirão Preto

Um homem de 33 anos manteve o filho de 9 anos refém com uma faca por mais de 3 horas, nesta quinta (9), no bairro Paulo Gomes Romeo, em Ribeirão Preto. Depois de negociações com uma equipe da Polícia Militar, o suspeito liberou a criança sem ferimentos e acabou sendo preso logo após se entregar. Segundo a Polícia, o sequestro teria começado depois que o homem discutiu com a esposa e teve uma crise nervosa. Ele vai responder por quatro crimes: sequestro, cárcere privado, ameaça e violência doméstica.