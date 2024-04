Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Pancadão sem fim: baile funk tem baderna e dois acidentes com carros, em Ribeirão Preto Em uma das batidas, um carro atingiu o muro de uma casa; vizinhos denunciam bagunça

Dois acidentes aconteceram durante um baile funk neste final de semana, no Jardim Progresso, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Em uma das batidas, um veículo que teria sido furtado, capotou no canteiro central; na outra, um carro atingiu o muro de uma casa. Moradores do bairro denunciam que, todo final de semana, motoristas embriagados fazem muito barulho e dirigem em alta velocidade pelas ruas da região.