Paratleta de Ribeirão Preto brilha nas pistas do mundo e vai em busca do ouro em Paris Zileide da Silva já coleciona várias medalhas e já tem vaga garantida para as próximas Paralimpíadas

Alto contraste

A+

A-

Paratleta de Ribeirão Preto brilha nas pistas do mundo e vai em busca do ouro em Paris

Uma paratleta de Ribeirão Preto está brilhando nas pistas do mundo todo e já está com a vaga garantida para as Paralimpíadas de 2024, que acontecerão em Paris, na França. Zileide da Silva coleciona várias medalhas e enfrenta os desafios com um sorriso no rosto.