Paulistão A4: Francana se prepara para disputar o título contra o Rio Branco

Depois de dois dias de descanso, o feriado do Dia do Trabalho nesta quarta (1º) foi de muito treino para a equipe da Francana, que após conseguir o acesso para a Série A3 do Paulista, tem mais um desafio pela frente: conquistar o título da Série A4. No próximo sábado (4), a equipe enfrenta o Rio Branco de Americana, no jogo de ida da final.