Paulistão Série A4: torcedores da Francana correm para comprar ingressos para o "jogo do acesso" Jogo de domingo (28) contra o Ska Brasil vale vaga na Série A3 do Paulistão

A segunda-feira (22) foi dia de correria para comprar ingressos e camisas para o jogo de domingo (28) da Francana contra o Ska Brasil, no Estádio Lanchão, em Franca. O duelo pode ser a partida do acesso para a Série A3 do Paulistão.