Pitbull é solto e ataca mulheres e cachorros no meio da rua, em Franca Vítimas correram do animal, mas o ataque continuou; dono teria deixado animal solto de propósito nas ruas

Alto contraste

A+

A-

Pitbull ataca mulheres e dois cachorros no meio da rua, em Franca

Um pitbull atacou um grupo com quatro mulheres e dois cachorros no meio da rua, em Franca. Apavoradas, as vítimas correram do pitbull, mas o ataque continuou; câmeras de segurança flagraram tudo. Segundo as vítimas, o animal tem dono, mas o deixa solto nas ruas.