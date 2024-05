Polícia Militar arrecada quase 50 toneladas de doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Dia foi de mobilização no CPI-3; donativos serão enviados ainda nesta sexta (17)

Polícia Militar arrecada quase 50 toneladas de doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

As ajudas ao Rio Grande do Sul não param de crescer na região de Ribeirão Preto. No Batalhão da Polícia Militar, em Ribeirão Preto, a sexta-feira (17) foi de mobilização das doações para as vítimas das enchentes; quase 50 toneladas em donativos foram arrecadadas pela PM.