Prefeitura de Franca faz audiência pública sobre o transporte coletivo nesta terça (11)

Uma audiência pública na noite desta terça (11) vai discutir e ouvir sugestões da população sobre o transporte público de Franca. Os usuários do transporte podem participar presencialmente. As sugestões recebidas pela internet até o último dia 5 de junho também serão discutidas no evento, que acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação.