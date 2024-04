Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Psiquiatra explica comportamento de mulher que levou tio morto ao banco para assinar empréstimo Caso aconteceu no Rio de Janeiro e chocou o Brasil; psiquiatra Thaís Bassi participa do Balanço Entrevista

Psiquiatra explica comportamento de mulher que levou tio morto ao banco para assinar empréstimo

Uma mulher levou o tio até uma agência bancária com um objetivo: pedir um empréstimo no nome dele. Só que um detalhe importante, o tio estava morto - ela levou um cadáver em uma cadeira de rodas até o banco. Até onde uma pessoa é capaz de chegar para cometer um crime tão atípico como esse? A psiquiatra Thaís Bassi explica comportamentos como esse no quadro Balanço Entrevista desta quarta (17).