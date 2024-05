Reportagem do Dia: veterinários da região de Franca voltam após auxílio e resgates de animais no RS Cinco voluntários saíram do interior de São Paulo para auxiliar nos trabalhos de cuidado a animais desabrigados

Alto contraste

A+

A-

Reportagem do Dia: veterinários da região de Franca voltam após auxílio e resgates de animais no RS

Cinco médicos veterinários voluntários que saíram da região de Franca para auxiliar nos trabalhos de cuidado a animais desabrigados no Rio Grande do Sul retornaram neste final de semana a SP. O Balanço Geral encontrou os veterinários da região e mostra os relatos do que aconteceu por lá, após as enchentes que devastaram cidades gaúchas.