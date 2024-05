Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Sem calçada, mães e crianças disputam espaço com carros no Centro de Franca Terreno na rua Capitão Zeca de Paula está sem manutenção há meses

Moradores de uma rua que dá acesso à região central de Franca reclamam da falta de calçada e do risco de disputar o espaço com os carros para passar com crianças. Segundo os vizinhos, o terreno na rua Capitão Zeca de Paula está sem manutenção há meses.