Sexta (31) é o último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda Receita Federal começa a pagar também o 1º lote de restituição aos contribuintes

Nesta sexta (31) é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal também começa a pagar o primeiro lote de restituições do imposto de renda ainda hoje. Mais de 5,5 milhões de contribuintes vão ser contemplados com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões.