Balanço Geral

Temporal causa alagamentos e deixa sujeira e barro por avenidas de Ribeirão Preto

O temporal que atingiu Ribeirão Preto no final da tarde desta quarta (17) provocou pontos de alagamento e interdições pela cidade. A Avenida Francisco Junqueira ficou tomada pela água em alguns trechos; o córrego Retiro Saudoso, que corta a via, por pouco não transbordou. Já na Via Norte, equipes de limpeza trabalharam para retirar a sujeira que tomou conta da avenida.