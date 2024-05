Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Terminam nesta quinta (23) as inscrições para a 3ª Corrida Unesp Night Run, em Franca Evento é solidário e acontece nesse final de semana, no Campus da Unesp

Terminam nesta quinta (23) as inscrições para a 3ª Corrida Unesp Night Run, em Franca. O evento, que também é solidário, acontece nesse final de semana, no Campus da Unesp Franca, no bairro Jardim Petraglia.