The Love Walk: Caminhada do Amor acontece neste sábado (20) em Franca e Ribeirão Preto Evento acontece em todo o Brasil e é oportunidade especial para casais e solteiros

Acontece neste sábado (20) em todo o Brasil a The Love Walk, a Caminhada do Amor. Em Franca, o evento acontece a partir das 10h, no Poliesportivo; já em Ribeirão Preto, a caminhada acontece no Parque Curupira, a partir das 9h.